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اصطدم صهريج تفريغ تابع لبلدية العاصمة التركية أنقرة ، بسيارة “فان” حال انطلاقها من إشارة المرور، ما أدى إلى انتزاع سائقها من مقعده وأخرجه بقوة من نافذتها، إلى درجة أنه تطاير في الهواء، ثم ارتضّ متدحرجا على الإسفلت إلى حيث ارتطم رأسه بحاجز إسمنتي.
وظهر السائق وهو ينهض مصاباً بصدمة مما حدث، ثم يمضي نافضا الغبار عن ثيابه وكأن شيئا لم يحدث.
وتسبب الانقلاب في إصابة 6 أشخاص بجروح، منهم 2 كانا في “الفان” الذي طار سائقها، إضافة إلى 4 كانوا يعبرون الشارع.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر السائق طار في الهواء .. شاهد اصطدام مروع لـ “صهريج” بسيارة “فان” في أحد شوارع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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