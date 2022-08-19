الإطاحة بعصابة هندية أدارت مركزاً وهمياً للشرطة لمدة 8 أشهر واحتالت على السكان

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تمكنت عصابة في الهند من إيهام المئات من المواطنين لمدة 8 أشهر من خلال إقامة مركز شرطة مزيف داخل فندق، حيث ارتدى أفراد العصابة ملابس رجال أمن وشارات الرتب العسكرية.

وعملت العصابة على ابتزاز المواطنين داخل مركز الشرطة الوهمي الذي أقامته في ولاية بهار على بُعد 500 مترٍ فقط من منزل رئيس الشرطة المحلية الفعلي.

وحصل أفراد العصابة، بحسب تصريحات أحد المسؤولين لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، أمس الخميس، على أموال من السكان الذين كانوا يَصلون إلى المركز الوهمي لتقديم الشكاوى ورفع القضايا، فضلاً عن تلقي الأموال من آخرين مقابل وعود بمساعدتهم في الحصول على إسكان اجتماعي أو وظيفة في الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العصابة دفعت أجوراً يومية لبعض أبناء المنطقة مقابل التظاهر بأنهم من رجال الشرطة العاملين في المركز، غير أن العملية الاحتيالية انهارت بالكامل عندما رصد ضابط شرطة حقيقي اثنين من أعضاء العصابة يحملان مسدسات مصنوعة في الورش المحلية.

وأبانت أنه تم القبض على 6 من أفراد العصابة، وبينهم اثنتان من النساء، فيما تمكن زعيم العصابة من الفرار، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في القضية.



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Source akhbaar24

