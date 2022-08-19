أبطال النزالات الثانوية في نزال البحر الأحمر (فيديو وصور)

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نشرت حسابات وزارة الرياضة، اليوم (الجمعة) صورًا لأبطال النزالات الثانوية بنزال البحر الأحمر، كما تواجد الملاكم السعودي زياد المعيوف.

وستشهد النزالات الثانوية لقاء البريطاني كالوم سميث بمنافسه الفرنسي ماتيو بودرليك في نزال إقصائي يمنح فرصة للفائز لخوض نزال على لقب WBC للوزن المتوسط السوبر، إضافة إلى نزال الكرواتي فيليب هرغوفيتش مع الصيني تشانغ زيلي في نزال إقصائي يمنح فرصة للفائز لخوض النزال على لقب IBF، في الوقت الذي سيسبق النزال الرئيسي حفل موسيقي يحييه النجم الأميركي راس.

يستعد البطلان “أولكسندر أوسيك”، و”أنتوني جوشوا”، للمواجهة المرتقبة في جدة، لتحديد بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، من خلال “نزال البحر الأحمر” الذي سيقام يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس 2022م، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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