شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام - ماذا قدمت السعودية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أختتمت البعثة السعودية التي تواجدت في مدينة قونية بتركيا من أجل المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت لمدة 15 يوما بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة قاموا بتمثيل 54 دولة إسلامية مختلفة.

وتمكن طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه وصاحب فضية دورة الألعاب الأولمبية الماضية بطوكيو في التتويج بذهبية وزن فوق 84 كجم عقب فوزه على بطل أذربيجان ليرفع حصيلة السعودية بالدورة إلى 24 ميدالية بواقع ذهبيتين و12 فضية وعشر برونزيات.

أرقام السعودية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وبذك يرتفع رصيد السعودية إلى الضعف مقارنة بالدورة الإسلامية التي أقيمت في باكو عام 2017 من 11 ميدالية إلى 24 ميدالية مع احتلال المركز الخامس عشر في الترتيب العام لجدول الميداليات.

رفع الأثقال تتفوق في ميداليات السعودية

وشهدت لعبة رفع الأثقال تفوقا ملحوظا للبعثة السعودية حيث كانت هي صاحبة المركز الأول في الميداليات والأكثر تتويجا كعدد ميداليات للبعثة السعودية حيث حقق أبطال رفع الأثقال 11 ميدالية مختلفة بواقع 1هبية و6 فضيات و4برونزيات.

أما لعبة أعاب القوى فجاءت بالمركز الثاني برصيد 5 ميداليات بواقع 4 فضيات وبرونزية واحدة كعدد ميداليات أما الكاراتية فكان أيضا لديه النصيب من حصد الميداليات لبعثة السعودية برصيد ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين وفي النهاية تنس الطاولة برصيد ميداليتين وهما فضية وبرونزية وحيدة.

وفي النهاية احتلت السباحة البارالمبية المركز الأخير على صعيد الألعاب الفردية برصيد ميدلية برونزية وحيدة فيما حقق منتخب كرة القدم تحت 23 عاما المركز الثاني والميدالية الفضية.