محمد بن مسعود - الدمام - بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، برقيتي تهنئة إلى معالي السيد النعم ميَّارة، رئيس مجلس المستشارين، ومعالي السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمنهما خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، التي تحتفي بها المملكة المغربية في العشرين من شهر أغسطس كل عام.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى في برقيتي التهنئة، بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في المجال البرلماني لما فيه خير وصالح المملكتين الشقيقتين.

وبعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة، إلى سعادة السيد مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة المغربية والشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يُبَارك للمملكة المغربية الشقيقة بذكرى ثورة الملك والشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.