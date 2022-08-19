سفير غانا لدى المملكة يزور مهرجان بريدة للتمور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس زار سفير دولة غانا لدى المملكة محمد حبيبو تيجاني اليوم, مهرجان تمور بريدة. واطلع خلال زيارته على ساحة السوق بمدينة التمور, وحركة السوق الاقتصادية، وعمليات المزايدات في حراج بيع التمور، والتقى بالمزارعين والباعة (الدلالين). وأشاد السفير بالمهرجان وما يشهده من وفرة وتنوع بالتمور وحركة اقتصادية مثالية، إلى جانب ما يتضمنه من فعاليات وبرامج وأنشطة متميزة تلامس شرائح المجتمع. أخبار قد تهمك

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