تعليم عسير يعلن نتيجة إجراءات حركة الإدارة المدرسية للعام الدراسي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن خُضران العُمري حركة الإدارة المدرسية للعام الدراسي 1444هـ، والتي خضعت لمعايير وأسس سد الاحتياج، وتلبية رغبات المتقدِّمين والمتقدِّمات في حركة الإدارة المدرسية، وما تحققه المصلحة التعليمية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وعملاً بما ورد في القرارات الوزارية المنظِّمة للعمل في الإدارة المدرسية، ولأهمية الاستعداد لبداية العام الدراسي 1444هـ، والعمل على استقرار الميدان التعليمي، وتحقيق الأهداف والرسالة السامية للإدارة المدرسية.

وأوضح “العُمري”، أن نسبة المنقولين بلغت 95%، وبلغت نسبة المنقولات 85%، وبنسبة عامة بلغت 90%، لافتا إلى نسبة المنقولين والمنقولات على الرغبة الأولى بلغت 68%، فيما قدم التهنئة لجميع المنقولين والمكلّفين والمجدّد لهم، والشكر والتقدير لمن انتهت فترة تكليفهم للعمل في الإدارة المدرسية، مشيرا إلى أنه يمكن طباعة قرارات الحركة من خلال الرابط الإلكتروني المخصّص لذلك.

ودعا جميع المشمولين بالحركة إلى إنهاء إجراءات إخلاء الطرف ومباشرة أعمالهم في مواقعهم المكلّفين إليها قبل نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 24 / 1 / 1444 هـ، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلاً بالعطاء والمنجزات.