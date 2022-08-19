الجوازات : إيقاف خدمات المواطن لا يمنعه من السفر

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنعه من السفر، بشرط عدم وجود “منع من السفر” عليه، مشيرة إلى أنه يمكن سفر الأبناء من عمر (18 – 21) عامًا، برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما.

وذكرت الجوازات، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن “ايقاف الخدمات للمواطن لا يمنع من السفر، طالما لا يوجد عليك منع من السفر. سعدنا بتواصلك”.

وقال المواطن في استفساره: إنه لديه رحلة سفر مؤكدة إلى لندن، وهو وشقيقته، ونزل على شقيقته ايقاف خدمات، فهل الايقاف يمنع من السفر؟

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات، ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر.

وأضافت الجوازات، أنه يمكن سفر الأبناء لمن بلغ (18) عامًا حتى (21) عامًا، برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما.