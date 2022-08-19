شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوروبي للتعاقد مع نجم الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عرضًا أوروبيًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فناربخشة التركي يستهدف التعاقد مع سالم الدوسري

وكشفت صحيفة Fotomac، أن نادي فناربخشة التركي، مهتم بالتعاقد مع اللاعب السعودي سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قد فتحت الباب أمام رحيل سالم الدوسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت إدارة نادي الهلال، أنها لا تمانع رحيل سالم الدوسري، ولكن بشرط أن يتم رفع عقوبة منع القيد، الموقعة على النادي بسبب قضية محمد كنو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة الخليج، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والخليج، يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.