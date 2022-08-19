محمد بن مسعود - الدمام - أمّ الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، المصلين في صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، اليوم، وقال المعيقلي في خطبة الجمعة، إن حقيقة الحزن هي ألا يكون المرء في معية الله، فيبقى وحيدًا يكابد أحزانه.
وأضاف المعيقلي أن استشعار معية الله يورث السكينة والطمأنينة، ويجلو عن القلب همومه وأحزانه، فقد قال ابن القيم -رحمه الله- “إن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات”.
وبين المعيقلي في خطبته من كلام ابن القيم أن من أحب الله حقًا انكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدًا.
واستطرد أن الحزن كل الحزن لمن فاته الله، فمن فاته الله بأي شيء يفرح؟ فقد أدركتْ معية الله أنبياءه إبراهيم ويونس وجميع الأنبياء، فكما نصر الله أنبياءه ورسله، وأيدهم وأعانهم، فكذلك ينصر ويؤيد أتباعهم.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: حقيقة الحزن ألا يكون المرء في معية الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.