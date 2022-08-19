أمطار على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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