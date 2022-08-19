اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يهنئ رئيسة جمهورية المجر بذكرى يوم الدستور

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامــــة السيدة كاتالين نوفاك رئيسة جمهوريــة المجر الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها، وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهوريـة المجر الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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