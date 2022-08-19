اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة جمهورية المجر بذكرى يوم الدستور

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة السيدة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية المجر الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها، وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهوريـة المجر الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية المجر.

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