اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ العاهل المغربي بذكرى ثورة الملك والشعب

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

و أعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدًا سموه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، و ما تشهده من تطور ونمو مستمر في شتى المجالات.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.

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