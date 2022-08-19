محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكون سحب رعدية على محافظتي الحناكية وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا ، تستمر حتى الـ 9 مساء .
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