محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكون سحب رعدية على محافظتي الحناكية وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا ، تستمر حتى الـ 9 مساء .