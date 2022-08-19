اخبار دوليه – أردوغان: لا يمكن مطلقا استبعاد الحوار مع سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات للصحفيين إنه لا يمكنه مطلقا استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات مع دمشق، نُقل عن أردوغان قوله إن الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها بالكامل، وذلك في نبرة أقل حدة من تصريحاته السابقة.

وأضاف أردوغان أن هناك «حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا».