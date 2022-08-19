“حساب المواطن” يكشف موقف الدعم الخاص بالمُستفيدين الذين تُقبل اعتراضاتهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف برنامج “حساب الموطن”، موقف المُستفيدين الذين تُقبل اعتراضاتهم بعد انتهاء عملية صرف الدعم الخاص بدفعة شهر أغسطس الجاري.
وأوضح البرنامج، أنه في حال تم قبول الاعتراض بعد تاريخ 10 أغسطس سيتم دراسة حالة أهلية المُستفيد.
وتابع أنه يتم بعد ذلك إبلاغ المُستفيد باستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر أكتوبر المقبل.
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