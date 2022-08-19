كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 138 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 138812 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و 37 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة كذلك تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و896 حالة.