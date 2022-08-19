طقس اليوم.. أمطار رعدية على مكة والمدينة وأجواء شديدة الحرارة بالرياض

︎

.



أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

ونوه إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ولفت إلى أن الحالة سيصل تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

