أبرزها تقديم الدعم الاجتماعي.. “الهيئة الملكية لمكة” توضح البعد الإنساني لـ”تطوير العشوائيات”

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أوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، البعد الإنساني لمشروع تطوير العشوائيات خاصة وأنه يقدم الدعم الاجتماعي والقانوني للفئات المستهدفة.

وأوضحت الهيئة أن مشروع تطوير العشوائيات يقدم الدعم للفئات المستهدفة من خلال توفير السكن الملائم، وتعويض الملاك الفاطنين في العشوائيات، ووجود خيارات إيجار مدعومة.

وأشارت إلى أن الدعم الاجتماعي للمشروع، هو دعم اجتماعي ودعم طويل الأمد للأسر الضمانية، كما أنه يمنح فرصة للفئات المستحقة لتصحيح أوضاعهم القانونية بحسب الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

ولفتت إلى أنه يدعم الوصول إلى سكن مؤقت ميسور التكلفة حسب معايير واضحة، بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بكبار السن وأصحاب الهمم والمرضى من خلال استكمال توفير الدعم الاجتماعي.





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Source akhbaar24

