“الغذاء والدواء” تنصح باستشارة الصيدلي قبل كسر حبة الدواء

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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن بعض الأدوية تكون على شكل حبة قابلة للكسر، على أن يكون كسرها بشكل متساوٍ لضمان توزيع المادة الفعالة في النصفين.

وحذرت الهيئة، من كسر حبة الدواء إلا بعد استشارة الصيدلي، لافتة إلى أن وجود علامة نصف الحبة تبين المكان الذي تستطيع كسر الحبة منه إلى نصفين متساويين.

ونصحت بضرورة قراءة نشرة معلومة المريض المصاحبة للدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمه، وفي حال طلب الطبيب كسر الحبة يجب كسرها قبل الاستعمال مباشرة، وعدم كسر جميع الحبوب ثم تخزينها لأن هذا قد يؤثر على فعالية وجودة الدواء.





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Source akhbaar24

