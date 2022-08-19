شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعُلن غياب نجم الفريق رسميًا عن مواجهة الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن غياب نجم الفريق بشكل رسمي خلال مواجهة الوحدة في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

النصر يعُلن غياب نجم الفريق رسميًا عن مواجهة الوحدة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نادي النصر أعلن غياب سلطان الغنام بشكل رسمي عن مواجهة الوحدة في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي قام بهما سلطان الغنام إصابته في العضلة الضامة، وأن اللاعب سوف يقوم بعمل العديد من الاختبارات الجديدة من أجل تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

وكان سلطان الغنام قد شارك في 27 مباراة في الموسم المنصرم في جميع المسابقات حيث لعب 25 مباراة في بطولة الدوري السعودي، ومباراتين في بطولة كأس الملك، وقام بتسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

مباراة النصر الأولى في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الوحدة يوم 27 من شهر أغسطس الجارى في الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وكان النصر قد انهى الموسم الماضي في المركز الثالث من الدوري السعودي برصيد 61 نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة.