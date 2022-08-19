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بعد وفاة الشيخ نايف بن عقاب بن محيا.. حالة من الحزن تخيم علي قبيلة عتيبة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_فريق التحرير

توفي الشيخ نايف بن عقاب بن محيا وكيل الفوج السادس عشر سابقًا  والصلاه عليه كانت الخميس 1/21 بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي

وقد تفاعل رواد موقع “تويتر” على خبر الوفاة  معبرين عن حزنهم الشديد

صادق العزاء والمواساة لأسرة المحايا الحناتيش خاصة و عتيبة عامة في وفاة فقيدهم  ، تغمده الله برحمته وغفر له واسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

د.ذعار نايف
‭050 698 2528‬
عقاب نايف
0598080008
تركي نايف
0539002121
ماجد نايف
0542233666

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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