كاسيميرو يودع ريال مدريد.. والوجهة “أولد ترافورد”

محمد بن مسعود - الدمام - توصل ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق، بشأن انتقال لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو إلى “أولد ترافورد”، حسبما أفادت صحيفة “ماركا” الرياضية.
وقال المصدر إن النجم البرازيلي صاحب الـ30 عاما، سينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 70 مليون يورو
وبعد المفاوضات السريعة التي بدأت بين الطرفين قبل أيام، يبدو أن كاسيميرو اتخذ قراره النهائي بالانضمام إلى “الشياطين الحُمر”، حيث سيجري الكشف الطبي الروتيني الجمعة وفقا لـ”ماركا”.
وسينتقل كاسيميرو إلى الفريق الإنجليزي بموجب عقد مدته 5 سنوات، علما أنه انضم إلى ريال مدريد عام 2013، وخلال تلك الفترة خاض موسما معارا إلى بورتو البرتغالي.
وساهم اللاعب الدولي في منتخب “راقصي السامبا” بقوة في تتويج الفريق الملكي بعدة بطولات، أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات.
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