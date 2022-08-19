“إيجار”: عدم شحن الرسوم اللازمة يحول العقد إلى مسودة

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أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العقد يصبح نشطًا بالتاريخ المذكور في الرسائل النصية عند شحن رسوم توثيقه.

وأوضحت الشبكة، أنه في حال عدم شحن المحفظة بالرسوم اللازمة يتحول العقد إلى مسودة.

وجاء توضيح الشبكة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص، حول إمكانية تجديد العقد المسودة تلقائياً بعد قيامه بشحن المحفظة برسوم عقد الإيجار الجديد.



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Source akhbaar24

