︎
.
أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العقد يصبح نشطًا بالتاريخ المذكور في الرسائل النصية عند شحن رسوم توثيقه.
وأوضحت الشبكة، أنه في حال عدم شحن المحفظة بالرسوم اللازمة يتحول العقد إلى مسودة.
وجاء توضيح الشبكة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص، حول إمكانية تجديد العقد المسودة تلقائياً بعد قيامه بشحن المحفظة برسوم عقد الإيجار الجديد.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “إيجار”: عدم شحن الرسوم اللازمة يحول العقد إلى مسودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.