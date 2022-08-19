︎ . المناطق_فريق التحرير توفي الشيخ نايف بن عقاب بن محيا وكيل الفوج السادس عشر سابقًا والصلاه عليه كانت الخميس 1/21 بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي صادق العزاء والمواساة لأسرة المحايا الحناتيش خاصة و عتيبة عامة في وفاة فقيدهم تغمده الله برحمته وغفر له واسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة الشيخ نايف بن عقاب بن محيا.. حالة من الحزن تخيم علي قبيلة عتيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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