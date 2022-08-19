مستجدات غزو أوكرانيا.. 4 انفجـارات قرب مطار روسي ومساعدات أمريكية إضافية لكييف

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وقعت 4 انفجـارات على الأقل في منطقة قريبة من مطار بيلبيك العسكري الروسي، حيث تزامن ذلك مع خروج تأكيدات بإرسال واشنطن مساعدات عسكرية إضافية بقيمة تصل إلى نحو 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

4 انفجارات قرب مطار روسي

وقعت 4 انفجارات في منطقة بالقرب من مطار بيلبيك العسكري الروسي الرئيسي شمال سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وأكد مسؤول موالٍ لموسكو،عد وقوع أضرار جراء تلك الانفجـارات، وسط تلميحات بضلوع أوكرانيا فيها.

وأعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، أن 17 شخصًا قتـلوا وأصيب 42 آخرين في هجومين روسيين منفصلين على مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

وذكرت خدمة الطوارئ المحلية، أن 3 مدنيين قتـلوا، وأصيب 17 في هجوم صاروخي، حيث جاء ذلك في أعقاب هجوم روسي على خاركيف أيضاً قبل 24 ساعة فقط.

مساعدات أمريكية لأوكرانيا

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة، عن إرسال واشنطن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلـحة من المخازن الأمريكية.

وقالت إن الإعلان عن المساعدات قد يتأخر حتى الأسبوع المقبل، محذرةً من أن قيمة حزم الأسلـحة قد تتغير قبل الإعلان عنها.

زيلينسكي يترجم تصريحاته

أدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دور مترجمه، لغضبه من تقاعس الأخير عن ترجمة تعليقاته كاملة إلى الإنجليزية في مؤتمر صحفي كبير.

وتصرف زيلينسكي جاء خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

واستدار باتجاه المترجم قائلاً: “بوضوح قلت عن نافذة الاحتمالات، قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة) لأن كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي”.



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Source akhbaar24

