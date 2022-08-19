رئيس جمهورية أوزبكستان يغادر جدة

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غادر فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان اليوم جدة. وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، (الوزير المرافق) ، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزباكستان يوسف بن صالح القهرة ، وسفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف و مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد عبدالله بن ظافر .

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