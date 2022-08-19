بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي أمس نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا ” بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع أطلقت قنابل الإنارة وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز وتفتح خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القطاع وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة القدس المحتلة وشابين من مدينة نابلس.

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