أسعار الاستقدام تتجاوز 32 ألف ريال !

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» أن أسعار الاستقدام في منصة «مساند» الرسمي الخاصة باستقدام العمالة المنزلية للعوائل السعودية والمقيمة تجاوز 32 ألف ريال لبعض المكاتب والجنسيات، فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار استقدام العاملات المنزليات نحو 8050 ريالا. يأتي ذلك بعد مفاوضات فتح الاستقدام من عدة دول جديدة.

إندونيسيا تخفض التكلفة

واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل أسبوع اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في عدة مهن، مع قصر الاستقدام على الشركات فقط، دون إتاحته للأفراد.

وتعليقا على تلك الاتفاقية أكد المتخصص في مكاتب الاستقدام حكيم الخنيزي لـ«عكاظ» أن تكلفة استقدام العمالة الإندونيسية كانت قبل القرار تتراوح بين 4000 – 4500 دولار، وهذه الرسوم كانت تدفع لمكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا، وكان الاستقدام يقتصر سابقا على الشركات تحت مسمى «عاملات نظافة».

وأضاف الخنيزي قائلا: «عندما كان الاستقدام متاحا للأفراد كان عدد مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا نحو 500 مكتب، ولكن انخفضت حاليا إلى 200 مكتب»، مبينا أن انخفاض عدد مكاتب إرسال العمالة سينعكس عنه ارتفاع الأسعار عما كانت عليه سابقا، خصوصا أن الاستقدام مقتصر محليا على الشركات فقط.

التأجير ليس حلاً

أكد المهتم في مجال الاستقدام مؤيد الشميري أن توجه بعض الدول إلى قصر الاستقدام على الشركات فقط سينعكس سلباً على المكاتب البالغ عددها نحو 1500 مكتب، التي يفضل غالبية الناس التعامل معها، نظراً إلى ارتفاع تكلفة أجور العاملات لدى الشركات، التي تنتهج في غالبيتها نظام التأجير بالساعات. وبيّن الشميري أن العمالة الإندونيسية كانت موجودة من السابق مع الشركات، والقرار الأخير قد لا يناسب العديد من العوائل، لأن العائلات ترغب في استقدام العمالة تحت كفالتها وتكون برفقتها طوال الوقت حتى عند السفر إلى الخارج أو التنقل من مكان لآخر.

15 دولة للاستقدام

كشف رصد أجرته «عكاظ» عبر الموقع الرسمي لـ«مساند» أن الدول التي يسمح حالياً باستقدام العاملات المنزليات منها تشمل «النيجر، الهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا، فيتنام، أوغندا، إريتريا، مدغشقر، أوزبكستان، كمبوديا، مالي، جنوب أفريقيا، كينيا». وأوضح الرصد أن أكثر العمالة تكلفة في استقدامها العاملات من سريلانكا، وتبلغ تكلفتها في أحد المكاتب نحو 32.200 ريال، فيما كانت أقل العاملات تكلفة من «بنغلاديش، وأوغندا» وبلغت التكلفة الدنيا نحو 8.050 ريالاً.

ارتفاع تكلفة «التايلندية»

من جهته توقع محمد الأحمد عدم تواجد العديد من العمالة التايلندية في السوق السعودية، نظرا إلى ارتفاع متوسط الدخل في تايلند، وارتفاع تكلفة العامل التي قد تصل إلى 4 آلاف ريال، وهو ما يرفع تكلفة استقدام العمالة المنزلية، بخلاف العمالة المتخصصة في المجالات الأخرى كالمجالات الصناعية.

120 يوماً للاستقدام

أظهر موقع «مساند» أن مدة استقدام العمالة المنزلية قد تصل إلى 120 يوماً (4 أشهر)، فيما كانت أقل مدة مخصصة للاستقدام أعلنت عنها المكاتب ورصدتها «عكاظ» هي 30 يوماً.

345 ريالاً للعاملة المعروفة

سمح موقع «مساند» للأسر الراغبة في استقدام عاملة منزلية بالاسم بإمكانية اختيار عاملة منزلية قبل بدء إجراءات الاستقدام وإصدار التأشيرة.

وانخفضت تكلفة استقدام العاملة المنزلية بـ«الاسم» لتصل في حدها الأدنى إلى 345 ريالاً فقط، ما يؤكد أن تكلفة استقدام عاملة معروفة سابقاً لدى الأسر أقل تكلفة بكثير مقارنة باستقدام عاملة منزلية غير معروفة.