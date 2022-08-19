شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى جدة يتفوق على الهلال ويخطف جوهرة الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة بقيادة ماجد النفيعي على حساب الهلال بالتعاقد مع اللاعب زيد العنزي لاعب فريق الباطن والذي يبلغ من العمر 18 عامًا استعدادًا للموسم الكروى الجديد من بطولة دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” بعد أن هبط الفريق للمرة الأولى في تاريخه.

أهلى جدة يتفوق على الهلال ويخطف جوهرة الدوري السعودي

وبحسب صحيفة “الرياضية” فإن إدارة أهلى جدة قد توصلت لاتفاق مع فريق الباطن من أجل التعقد مع اللاعب زيد العنزي لمدة 3 سنوات وذلك حتى يونيو 2025.

ومن المُنتظر أن يصل اللاعب زيد العنزي إلى جدة خلال الساعات القليلة المقبلة رفقة والده من أجل الخضوع على جميع الفحوصات الطبية والتوقيع على عقود انضمام إلى أهلى جدة.

وكان اللاعب سوف ينضم إلى الهلال ولكن المفاوضات تعطلت بسبب منع الهلال من عمل صفقات بسبب أزمة لاعب الوسط الشاب محمد كنو ليفرر اللاعب الانتقال إلى صفوف اهلى جدة.

مباراة أهلى جدة الأولى

وسوف يبدأ فريق أهلى جدة مبارياته في بطولة “دوري يلو” يوم 24 أغسطس الجارى في إطار الجولة الأولى من البطولة ضد فريق القيصومة على ملعب الجوهرة المشعة.