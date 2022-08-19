الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال عبدالجليل جازم

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال عبدالجليل جازم سعيد أنعم الذي وافته المنية في العاصمة المصرية القاهرة بعد حياة عملية فاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال موقعه الريادي في مجموعة شركات الحاج هائل سعيد أنعم وشركاه.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في برقية العزاء التي بعثها إلى الحاج علي محمد سعيد أنعم عميد اسرة هائل سعيد أنعم وإلى الأخ / أحمد جازم سعيد أنعم

وأولاد الفقيد محمد وعبدالله ووليد عبدالجليل جازم – إن رحيل رجل الأعمال عبدالجليل جازم مثل خسارة حقيقية لأسرته واصدقائه ومحبيه ، فهو الأخ العزيز والصديق الوفي الذي يتمتع بخصال فريدة في تعامله الإنساني مع كل من حوله وهو ما اكسبه حب الجميع.

مشيراً إلى أن الفقيد ترك خلفه بصمات اقتصادية ومهنية واضحة وجلية من خلال مواقعه المختلفة التي شغلها في إطار مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه ، وهي البصمات التي ستظل محفورة في ذاكرة كل من عمل أو تعامل معه ولا يمكن نسيانها.

وعبر الشيخ جابر في ختام برقيته عن بالغ تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة هائل سعيد أنعم واصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.