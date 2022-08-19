وزير الرياضة يتسلم علم الاتحاد الرياضي لـ التضامن الإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تسلم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة علم الاتحاد الرياضي لـ التضامن الإسلامي من محمد محرم كساب أوغلو وزير الشباب والرياضة التركي ورئيس اللجنة المنظمة للدورة التي أُقيمت فعالياتها بمدينة قونيا التركية.
وأخذ الفيصل علم الاتحاد الرياضي لـ التضامن الإسلامي تمهيدًا لحصول مستضيف الدورة القادمة على العلم للبدء في الاستعداد للدورة المقبلة.تعليق وزير الرياضة
وقال الفيصل حول هذا الأمر: ” تسعة أيام كانت حافلة بالتنافس المميز والمستويات الرائعة التي قدمها أبطال دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها الخامسة، أتقدم بالشكر لجمهورية تركيا وللجان العاملة في الدورة ولكافة الرياضيين والرياضيات”
وتُوج بطل الكاراتيه، طارق حامدي بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أُقيمت في مدينة قونيا.
وتوج الأمير فهد بن جلوي رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة، حامدي بالميدالية الذهبية، وذلك بعد فوزه على الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان بنتيجة 10 -4.
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وجاء تتويج حامدي بالميدالية الذهبية بعد فوزه في مسابقة الكاراتيه لـ وزن 84 كيلو ج
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