محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للتعنيف من أحد أقاربها، فقد باشرت شرطة محافظة حفر الباطن البلاغ بتاريخ 19/ 1/ 1444 هـ وجرى استكمال الإجراءات النظامية والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة حفر الباطن تقبضُ على معنف الفتاة وتحيله للنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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