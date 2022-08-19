اخبار دوليه – رئيسة وزراء فنلندا مستاءة من نشر مقاطع مصورة لها وهي ترقص في حفلات خاصة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين اليوم الخميس إنها مستاءة بعد نشر مقاطع مصورة لها على الإنترنت وهي ترقص في حفلات خاصة بعد أن كان المقصود بتلك المقاطع أن يراها أصدقاء فقط.
وتحدثت مارين (36 عاما) بعد أن انتشر مقطع فيديو مدته دقيقتان لها وهي تغني وترقص مع شخصيات قيادية محلية معروفة وفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فنلندية أمس الأربعاء.
ونُشرت المقاطع في الأصل في حساب خاص على إنستجرام. وقالت مارين التي صارت أصغر من يشغل منصبها سنا في العالم في ديسمبر كانون الأول إنها كانت تعرف أن هناك تصويرا لها لكن لم يدر بذهنها أبدا أن تتاح مقاطع الفيديو للجمهور.
وقالت مارين للصحفيين «هذه الفيديوهات خاصة والتُقطت في مكان خاص. أشعر بالاستياء لأن هذه (الفيديوهات) أُتيح للجمهور الاطلاع عليها». وأضافت أنها لا تعرف من سربها.
وعبَر كثير من الفنلنديين عن دعمهم لأن يكون لرئيسة الوزراء حياتها الخاصة، لكن صحيفة هلسينجين سانومات قالت إن هذا الذي حدث يثير التساؤلات عن تقديرها للأمور. ومضت تقول «ربما تكون مارين تصرفت بحسن نية لكن لم يكن واجبا أن تكون بمثل هذه السذاجة».
وأضافت «في موقف حساس، يمكن أن تضع رئيسة الوزراء أسلحة حرب المعلومات في أيدي من يريدون إيذاء فنلندا».
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