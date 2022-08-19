لاعبة الأخضر هديل تحرز فضية أساتذة البولينج العربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أحرزت لاعبة المنتخب السعودي هديل ترمين الميدالية الفضية فئة “الأساتذة” – سيدات – في ختام البطولة العربية السادسة للبولينج، التي استضافتها جمهورية مصر العربية خلال المدة من 11 أغسطس حتى 19 من الشهر الجاري.

وتمكنت اللاعبة هديل ترمين من تحقيق المركز الثاني بعد تغلبها على نظيرتها العمانية سارة المسكرية بنتيجة شوطين دون رد، وخسارتها أمام لاعبة منتخب مصر منة سلطان بنتيجة شوطين مقابل شوط.

وحصلت لاعبة منتخب مصر على المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما احتلت لاعبة منتخب سلطنة عمان المركز الثالث والميدالية البرونزية في الفئة ذاتها.

يشار إلى أن البطولة العربية السادسة للسيدات، تشارك فيها 10 منتخبات عربية وهي: (المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، الأردن، البحرين، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، اليمن، بالإضافة إلى مصر “البلد المضيف”).