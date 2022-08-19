الصين تكشف عن الروبوت المنقذ

محمد بن مسعود - الدمام - تم الكشف مؤخرًا بمعرض تشجيانغ الدولي لتجارة مواد الطوارئ الذي أقيم في مدينة هانغتشو، عن عدد كبير من معدات الطوارئ فائقة التكنولوجيا، مثل قوارب البحث والإنقاذ والمركبات الجوية بدون طيار وأجهزة التصوير الحراري إلى غير ذلك من المعدات الأخرى.

ومن بين جميع المعدات التي تم عرضها، جذب «الروبوت رباعي الأرجل» انتباه العديد من الأشخاص، حيث يمكنه التحرك بحرية في الأنقاض والأكوام الحجرية وصعود السلالم وما إلى ذلك، بحسب «صحيفة الشعب» الصينية.

كما يمكنه وبكل سهولة عبور حواجز يبلغ ارتفاعها 20 سم ومنحدرات بزاوية 35 درجة، مع حمولة تشغيلية قصوى تبلغ 85 كجم، ويمكنه القيام بأعمال البحث والإنقاذ في مختلف البيئات السامة.