السعودية تحبط تهريب 2.25 مليون قرص مخدر مخبأة في مماسح أرضيات

محمد بن مسعود - الدمام - أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب 2.25 مليون قرص من مخدر الإمفيتامين مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن «المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.25 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي».
وأضاف أنه تم ضبط هذه الأقراص المخدرة «مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات»، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأضاف أنه تم القبض على مستقبل الشحنة، وهو سوري يقيم في مدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية قد أحبطت في السابق العديد من المحاولات لتهريب المخدرات داخل السعودية، والتي كشفت عن حيل كثيرة ومتعددة للمهربين، ومن بينها التهريب في أمعاء الأغنام، وداخل ثمار يوسفي، والطماطم، وورق الخس، وحبات الفول السوداني، وعلب كريمات البشرة، والفلاتر وأجزاء السيارات، وترامس المياه، حتى إن أسطوانات الغاز.
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