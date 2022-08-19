استشاري توضح العلامات الدالة على اقتراب موعد الولادة

︎ . المناطق_الرياض قالت الدكتورة مها النمر “استشاري نساء وولادة” أن هناك مجموعة من المؤشرات تخبرنا بإقتراب موعد الولادة. وذكرت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” هذه العلامات، وهي: نزول البطن، حيث يصير البطن غير مرتفع بسبب دخول الرأس في الحوض. حدوث طلق متقطع. الإحساس بألم مؤقت في أسفل الظهر. نزول السدادة المخاطية. زيادة الافرازات المهبلية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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