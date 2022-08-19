وفاة طفل اختناقًا بعدما تركه والده داخل السيارة بـ الإمارات

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أعلنت شرطة أبوظبي، مساء أمس الخميس، وفاة طفل اختناقًا داخل سيارة والده الذي كان بصحبته، عقب نسيانه بداخلها، بسبب انشغال الأب بالهاتف المحمول.

تفاصيل الحادث

وقالت الشرطة الإماراتية، في بيان لها، إن الأب ترجل من السيارة بعدما وصلا إلى المنزل ونسي الطفل بداخلها، وعزت سبب ذلك إلى إهمال ولي الأمر الذي كان منشغلًا طوال الرحلة بمحادثة هاتفية حول مشكلات عمله، حتى أدرك متأخرًا وهو داخل المنزل، أنه نسي ابنه داخل المركبة وأغلقها وسط حرارة الشمس المرتفعة.

تحذير الشرطة

فيما حذرت السلطات الإماراتية من تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، بسبب الإهمال وعدم الانتباه من بعض الأهالي، موضحة أن نسيان طفل داخل مركبة، جريمة وعقوبتها تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم لولي الأمر أو المرافق للطفل، بحسب قانون الطفل.

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Source almnatiq

