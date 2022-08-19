︎ . المناطق_الرياض قالت الدكتورة مها النمر “استشاري نساء وولادة” أن هناك فرق واضح بين الفيتامينات والمكملات الغذائية. وأشارت عبر حسابها على “تويتر” أن الفيتامينات تعد فيتامينات لوحدها أو مجتمعة (مثل) الفوليك ،سنتروم، بريجناكير. وأوضحت أن المكملات تشتمل على مضادات الأكسدة، المعادن أو بروتينات، الأحماض الأمينية، الدهون، الألياف، الخمائر، الأعشاب (مثل) كالسيوم ،أوميغا ،بروتين شيك،كولاجين ،حلبه. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر استشاري توضح الفرق بين الفيتامينات والمكملات الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.