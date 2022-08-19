التحقيق في تعنيف امرأة بحفر الباطن

صَرَّحَ مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفِعَ من قبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمَّن تَعرُّضَ امرأة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن، فقد وجهت النيابة المختصة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فوراً وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.

وأوضحَ المصدرُ أن النيابة العامة تتابع جميع وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.