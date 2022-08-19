شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. اقتراب صفقتي الموسم وقرار إداري قبل مواجهة فاركو بالدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 18 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الاقتراب من الإعلان عن صفقتي الموسم.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. الوردي يقترب من التوقيع



أشارت تقارير صحفية، إلى أن المغربى زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء المغربي، في طريقه إلى القاهرة من أجل التوقيع مع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الوردي صور له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده في طائرة دون أن يكشف عن وجهته المقبلة وسط أنباء عن حضوره للقاهرة خلال الساعات المقبلة للتوقيع لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم ليصبح أولى صفقات الأجانب في القلعة البيضاء.



أخبار الزمالك اليوم.. نداي يوقع الأسبوع المقبل



أنهى نادي الزمالك الاتفاق مع السنغالي إبراهيما نداي مهاجم لوزيرن السويسري، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يصل نداي إلى القاهرة بداية الأسبوع المقبل، وسوف يوقع عقود انتقاله مع القلعة البيضاء، بعدما أنهى كل شئ داخل لوزيرن وحصل على إذن ناديه للسفر إلى القاهرة حتى ينهي أوراق انتقاله بداية من الموسم الجديد.



أخبار الزمالك اليوم.. 70 ألف مكافأة لكل لاعب بالزمالك حال الفوز ضد فاركو



حدد مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافأة كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال فوزهم بمباراة فاركو المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقررت إدارة الزمالك، صرف مبلغ 70 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على فاركو، بالدوري، من أجل حسم لقب الدوري.