شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. موسيماني يرد على أنباء عودته وكوكا يعوض ديانج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الخميس، 18/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها رد موسيماني على العودة للفريق وتحديد بديل ديانج ضد الإسماعيلي بالدوري.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يُفاضل بين الثنائي الشاب لتعويض ربيعة

بدأ البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التحضير لمواجهة الإسماعيلي، يوم الأحد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر بالدوري العام.

ويفاضل سواريش بين محمد خليفة نصير ومحمد أحمد شرقية للدفع بأحدهما أساسيا في المباراة المقبلة، لتعويض غياب رامي ربيعة للإيقاف.

أخبار الأهلي اليوم.. كوكا يعوض غياب ديانج



استقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تواجد أحمد حسن كوكا لاعب الفريق، في مواجهة الإسماعيلي المقبلة بالدوري العام.

ويحاول الجهاز الفني، تجهيز أحمد نبيل كوكا من أجل الاعتماد عليه في قيادة وسط الفريق الأحمر خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري، بعد قرار إراحة المالي اليو ديانج، حتى نهاية الموسم الجاري.

أخبار الأهلي اليوم.. حسم موقف أكرم توفيق من مواجهة الدراويش



يرفض البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، الدفع بخدمات أكرم توفيق لاعب الفريق بشكل أساسي، بمباراة الإسماعيلي الأحد المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر بالدوري العام.

ويرغب سواريش في الدفع بخدمات لاعبه بشكل تدريجي، حيث يدرس تواجده في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ووجوده على دكة البدلاء، ومن ثم الدفع به تدريجيًا، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ يناير الماضي.



أخبار الأهلي اليوم.. موسيماني يحسم موقفه من العودة إلى تدريب الفريق



كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لفريق الأهلي، حقيقة عودته إلى تدريب المارد الأحمر، مرة أخرى بالفترة المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى إمكانية عودة موسيماني مرة أخرى لتدريب المارد الأحمر من جديد، إلا أن المدرب حسم الأمر بأنه يعيش فترة راحة بالوقت الحالي ولا يرغب في العودة للتدريب حاليًا.