شكرا لقرائتكم خبر «ديزني على الجليد».. رحلة استثنائية في بوليفارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في «بوليفارد أرينا» فعاليات العرض العالمي الشهير «ديزني على الجليد»، والذي يبدأ في تاريخ 25 أغسطس ويستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، ويقدم بشكل يومي للزوار على فترتين، تبدأ الأولى منهما الساعة الرابعة مساء، والثانية عند الساعة الثامنة مساء.

ويقدم عرض «ديزني على الجليد» في المملكة ضمن خيارات الترفيه العالمية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، بهدف توفير تجربة فريدة للزوار تمنحهم أوقاتا رائعة ومميزة في «بوليفارد أرينا».

ويأتي استعراض ديزني على الثلج في العاصمة الرياض، ضمن مغامرات في أعالي البحار، تمنح الزوار مزيجا من أحاسيس الفرح ومشاعر المغامرة؛ لصنع ذكريات استثنائية من خلال الفعالية التي تعتمد على تحفيز الواقع بالخيال.