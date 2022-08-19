«ديزني على الجليد».. رحلة استثنائية في بوليفارد

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ويقدم عرض «ديزني على الجليد» في المملكة ضمن خيارات الترفيه العالمية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، بهدف توفير تجربة فريدة للزوار تمنحهم أوقاتا رائعة ومميزة في «بوليفارد أرينا».ويأتي استعراض ديزني على الثلج في العاصمة الرياض، ضمن مغامرات في أعالي البحار، تمنح الزوار مزيجا من أحاسيس الفرح ومشاعر المغامرة؛ لصنع ذكريات استثنائية من خلال الفعالية التي تعتمد على تحفيز الواقع بالخيال.
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