شكرا لقرائتكم خبر هايكنج وحفلات سمر في أول معسكر كشفي للفتيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 5 مسارات كشفية رياضية وترفيهية وتدريبية وتثقيفية وبيئية أنهى أول معسكر كشفي للفتيات محطته الثانية في عسير.

وكان المعسكر انطلق مطلع الأسبوع الجاري في محطته الثانية بعسير، بعد منطقة الباحة بالمسارات الخمسة و14 برنامجا تضمنت: الرياضة الصباحية، والهايكنج، وفنون ومهارات الألعاب الرياضية، والمسابقات الحركية، وحفل السمر، والتخييم، والطهي الخلوي، ورحلة كشفية أثرية، ودورة في الإسعافات الأولية، وأنواع الحبال، ونشيد فتيات التعليم، وإدارة الحشود، والأمن السيبراني، والاحتفالات الكشفية، والتقاليد الكشفية، وغراس يدي نماء وطني، وأنواع الحرائق، واشتمل كذلك على تدريبات تتصل بمبادئ الحركة الكشفية والمهارات والتشكيلات والشارات الكشفية ونشاطات تطوعية وزيارات لعدد من الأماكن التراثية في المنطقة.

وأكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العمري، خلال رعايته ختام فعاليات وبرامج المخيم الكشفي الذي استهدف 50 طالبة، على أهمية إقامة المخيمات الكشفية لما لها من أثر نوعي على العملية التعليمية وتنمية مهارات وقدرات الطلبة بما يسهم في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، وزرع روح الانتماء والولاء الوطني، وتأهليهم لتمثيل الوطن في المحافل الدولية والوطنية.

أهم برامج المعسكر:

