مؤشر لتحفيز التنافس وتجويد مخرجات المدارس

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ويهدف المؤشر إلى تحفيز التنافس بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس لتجويد المخرجات وتحسين أداء الطلبة في هذه الاختبارات، كما يساعد المؤشر الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.ويتم احتساب متوسط الدرجة لكل إدارة تعليم ومكتب تعليم ومدرسة، بناء على متوسط درجات الطلاب في آخر ثلاثة أعوام دراسية.
ويقدم الموقع الخاص بالمؤشر إمكانية البحث المفصل على مستوى مكتب التعليم وإدارة التعليم وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، بالإضافة للبحث على خارطة المملكة، ويتم حاليا تغطية اختبارات القبول الجامعي (القدرات العامة، والتحصيلي) للمدارس الثانوية.
ومع أن هذا المؤشر يقدم مؤشرات مهمة لتقييم الأداء، إلا أنه لا يعد تقييما أو تصنيفا شاملا لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.
إحصاءات المؤشر
- 4878 عدد المدارس (المرحلة الثانوية)
- 3 عدد سنوات المؤشر
- 1,476,630 عدد الطلاب في اختبار القدرات
- 1,017,568 عدد الطلاب في الاختبار التحصيلي
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