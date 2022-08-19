تشخيص الأعراض بالذكاء الاصطناعي في تطبيق «صحتي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف استطلاع رأي نشر في المنصة الوطنية الموحدة، عن رغبة 34% من المواطنين في استحداث مشخص الأغراض الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتشخيص الطبي في تطبيق «صحتي» .

فيما رأى 31% أنه من الضروري مراقبة المريض عن بعد، بينما أشار 19% إلى أهمية ربط قياس السكر والضغط، وبحسب الاستطلاع طالب 17% بإيجاد محتوى تثقيفي طبي بحسب التاريخ المرضي.

وكانت وزارة الصحة أتاحت أخيرا خاصية إعادة الجدولة والإلغاء لخدمة حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في تطبيق «صحتي».

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تسهل للمستفيد حجز مواعيده الصحية والتحكم فيها من أي مكان، وفي أي وقت عبر تطبيق «صحتي» للحفاظ على وقته، وإلغاء الموعد فـي حـال عدم تمكنه مـن الـحضـور، بحيث يتيح الفرصة لمراجع آخـر للاستفادة منه.

ومن مميزات هذه الخدمة حجز وإدارة المواعيد للمستفيدين، وإلغاء، إعادة جدولة المواعيد، ومعرفة (العيادات) المقدمة في المراكز، والبحث عن أقرب مركز صحي يوفر الخدمة (العيادة) المطلوبة، اختيار الطبيب والتذكير بالموعد عبر الرسائل النصية.

تطبيق صحتي في أرقام

