الربيعة يلتقي التوأم السيامي العماني «صفا ومروة»

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وأكد الربيعة أن المنزلة الدولية الرفيعة التي بلغها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية لم تكن لتأتي لولا الدعم اللامحدود والاهتمام من القيادة الرشيدة، مضيفا أن المملكة أصبحت متخصصة في إجراء العمليات الجراحية المعقدة وذلك لما تملكه من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة جعلتها مقصدا لكل من يرغب في العلاج سواء من داخل المملكة أو من خارجها.ولفت إلى أن البرنامج يجسد إنسانية المملكة والتي تخطت القارات والحدود والأعراق؛ لتضميد الجراح ورفع المعاناة عن الإنسان.
فيما أعرب والدا التوأم العماني عن العرفان والامتنان للمملكة حكومة وشعبا على تسخير الجهود اللازمة لإجراء عملية فصل ابنتيهما وعلاجهما، مؤكدين أن هذه اللفتة الحانية كان لها عظيم الأثر على حياتهم.
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