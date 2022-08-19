شكرا لقرائتكم خبر الربيعة يلتقي التوأم السيامي العماني «صفا ومروة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور 15 عاما على عملية فصلهما؛ التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس الأول، التوأم السيامي العماني صفا ومروة محمد الجرداني ووالديهما، اللتين أجريت لهما عملية جراحية ناجحة لفصل الالتصاقات في الجمجمة وغشاء الدماغ وأوردة متداخلة، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني بالرياض عام 2007م، حيث قدمتا إلى المملكة لمتابعة الفحوصات الطبية.

وأكد الربيعة أن المنزلة الدولية الرفيعة التي بلغها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية لم تكن لتأتي لولا الدعم اللامحدود والاهتمام من القيادة الرشيدة، مضيفا أن المملكة أصبحت متخصصة في إجراء العمليات الجراحية المعقدة وذلك لما تملكه من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة جعلتها مقصدا لكل من يرغب في العلاج سواء من داخل المملكة أو من خارجها.

ولفت إلى أن البرنامج يجسد إنسانية المملكة والتي تخطت القارات والحدود والأعراق؛ لتضميد الجراح ورفع المعاناة عن الإنسان.

فيما أعرب والدا التوأم العماني عن العرفان والامتنان للمملكة حكومة وشعبا على تسخير الجهود اللازمة لإجراء عملية فصل ابنتيهما وعلاجهما، مؤكدين أن هذه اللفتة الحانية كان لها عظيم الأثر على حياتهم.