«مسك» تدعم أفكار الشباب والفتيات في 14 قطاعا حيويا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم مدرسة «مسك» لرواد الأعمال مرحلة جديدة من برنامج «سبارك»، لاستكمال رحلة البحث عن طاقات الشباب الطموحة، والشغوفة في مجال ريادة الأعمال في المملكة.

وسيتم إعطاء الأولوية للأفكار في 14 قطاعا منها الإعلام، والصحة والرفاهية والتقنيات الحيوية، والرياضة، والترفيه والثقافة، والماء.

وقد صمم البرنامج من مؤسسة مسك لدعم الطموحين من رواد الأعمال والمهتمين بعالم الأعمال، حيث يساعدهم البرنامج على تطوير أفكارهم وإطلاق مشروعاتهم الخاصة والمساهمة في خلق فرص وظيفية للآخرين.

ما هو سبارك؟

-برنامج مدته 6 أسابيع يستهدف الشباب السعودي ذوي الخبرة المهنية لتمكينهم من بدء مشاريعهم وأعمالهم و دخول عالم ريادة الأعمال. والبرنامج مقدم للذين يتطلعون إلى تطوير أفكارهم وإطلاق مشاريعهم الخاصة لخلق فرص عمل جديدة.

ويتضمن البرنامج مسابقة لرواد الأعمال بمشاركة أفضل 10 رواد أعمال في التصفيات النهائية لتقديم عروضهم أمام نخبة من الخبراء ضمن لجنة التحكيم مع فرصة فوز الخمسة الأوائل بمبلغ 50 ألف ريال سعودي مقدمة من نيوم بالإضافة لمساحات مكتبية في منشآت.

تدير مؤسسة مسك البرنامج بالشراكة مع نيوم ومنشآت.

وسيجتمع رواد الأعمال الطموحون مرتين في الأسبوع لمدة ساعتين لكل جلسة.

في الجلسة الأولى سيتم التعمق في المواضيع الأربعة الهامة لرواد الأعمال في الجلسة الثانية سيلتقي المشاركون برواد الأعمال الرائدين على مستوى العالم لتعلم أفضل الممارسات في المجال.

وستتاح الفرصة في كل أسبوع للالتقاء بمدربين رائدين للإجابة على أسئلتهم والمساعدة في تجويد الأفكار واستراتيجية نموذج العمل والعرض التقديمي.

ماذا ستتعلم من البرنامج؟

الأسبوع الأول:

يركز الأسبوع الأول على مساعدة المشاركين في تحديد المشكلة وطرح الحلول المناسبة.

الأسبوع الثاني:

التركيز على إعداد نموذج أعمال واضح وفعال.

الأسبوع الثالث:

يركز الأسبوع الثالث على فهم استراتيجيات التمويل وكيفية هيكلة الاستثمار الذكي .

الأسبوع الرابع:

يركز الأسبوع الرابع على إتقان فن طرح فكرتك في أقل من 10 دقائق.

قطاعات سيتم التركيز عليها:







السياحة



التنقل



الغذاء



الطاقة



العلوم والتقنية الرقمية



التعليم



الخدمات المالية



التصميم والبناء



التصنيع



معايير التقديم: